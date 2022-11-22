تعرف على موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 نوفمبر .. بعد أن وصلت رسائل المنحة القطرية للمستفيدين في قطاع غزة.

لا يزال يترقب عدد كبير من الأسر المستفيدة من المنحة القطرية في قطاع غزة، إعلان موعد صرفها من قبل اللجنة القطرية في غزة.

حيث يترقب المواطنين موعد وصول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، من أجل الإعلان عن صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 نوفمبر.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 11

حيث ذكرت مصادر إعلامية، بأن السفير القطري محمد العمادي سيصل قطاع غزة اليوم الثلاثاء، من أجل الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

وأوضحت المصادر الإعلامية بأن تأخر صرف المنحة لهذا الشهر يعود إلى انشغال دولة قطر في ترتيب المونديال التي تستضيفه قطر.

تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

ومن المقرر أن يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية لشهر 11 مساء غذا الثلاثاء، بعد إعلان السفير القطري موعد صرف المنحة القطرية.

حيث سيجري صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر نوفمبر بقيمة 310 شيكل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 أضغط هُنا





رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر 11



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المنحة القطرية 100 دولار

وتقدم دولة قطر مساعدات نقذيه لما يقارب الـ 100 ألف أسرة مستورة في قطاع غزة، على أثر تردي الوضع الاقتصادي في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي وقلة فرص العمل.

ويحري صرف المنحة القطرية 100 دولار من خلال الأمم المتحدة والتي تصرف المنحة في جميع محافظات قطاع غزة في المراكز التجاري ومحلات الصرافة المعتمدة وعددها ما يقارب الـ 300 مركز ومحل.

رابط الاستعلام الحكومي.. المنحة القطرية 100 دولار شهر نوفمبر 11 اضغط هنا