زلزال عنيف يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال عنيف بقوة 7 درجات، فجر اليوم الثلاثاء، دولة جزر سليمان الواقعة في جنوب المحيط الهادي.

وأصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال.

وبحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وقع الزلزال على بُعد 55 كلم من العاصمة هونيارا وعلى عُمق 13 كلم، واستمرّت الهزّة الأرضية حوالي 20 ثانية، وأدّى لانقطاع الكهرباء في بعض من أحياء المدينة، في حين هرع السكّان إلى الخارج وغادروا المناطق الساحلية إلى أخرى أكثر ارتفاعاً.

من جهته، أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرّض سواحل الأرخبيل لأمواج مدّ عال يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار، وسواحل بابوازيا-غينيا الجديدة وفانواتو إلى أمواج مدّ عال يقلّ ارتفاعها عن ثلاثة أمتار.

وتقع جزر سليمان على "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.