صبري: اقتحام غليك عدواني ولا يعطيه أي حق في المسجد الأقصى

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الثلاثاء أن اقتحامات المستوطنين الاستفزازية المتكررة تأتي في سياق تثبيت وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك.



وقال الشيخ عكرمة صبري: "إن اقتحام المتطرف عضو “الكنيست” السابق يهودا غليك، المسجد الأقصى ” عدواني” ولا يعطيه أي حق في هذه الأماكن المقدسة".

وأضاف صبري، "أن صمود المرابطين والمرابطات والمعتكفين في المسجد المبارك، معربًا عن أسفه للصمت العربي والدولي تجاه ما يحصل في الأقصى".

وأوضح، أن المستوطنين لا يستطيعون اقتحام الأقصى دون حراسة مشددة من قبل الاحتلال (الإسرائيلي*، مشيراً إلى أن ذلك تأكيد على أن الأقصى حقنا وليس حقهم.

ودعا خطيب المسجد الأقصى إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه وحمايته من مخططات التهويد.

واقتحم، صباح الثلاثاء، عشرات المستوطنين تقدمهم المتطرف عضو “الكنيست” السابق يهودا غليك باحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.