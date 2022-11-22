إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أُصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب منع جنود الاحتلال تشييع جنازة مواطن عبر البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة إلى المقبرة.

وذكرت، أن جنود الاحتلال اقتحموا مقبرة البلدة، والمشيعون داخلها، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، فيما تم منع المواطنين من التحرك عبر المدخل الرئيسي للبلدة بعد إغلاقه.

ويتعمد جنود الاحتلال إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت أمر، خاصة خلال تشييع الجنازات.