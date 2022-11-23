المرصد المغربي: اتفاقات التطبيع خزي وعار وإمعان في الذل

وصف أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن الاتفاقات الجديدة بين بلاده والاحتلال بـ"الفضيحة والمشاركة في الجريمة"، مشددًا على براءة الشعب المغربي من هذه الاتفاقات.

وقال ويحمان في تصريح خاص بــ لـ"الرسالة نت": "إن هذه الاتفاقات موجة جديدة لتسونامي الاختراق الصهيوني، وإمعان صارخ لامتهان كرامة المغاربة وضرب كل التزامات المغرب إزاء الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل".

وأوضح أنّ هذه الاتفاقات هي مشاركة للاحتلال في جرائمه وعربدته وارهاب جيش حربه وشرطته العنصرية وقطعان مستوطنيه وارتكاب المجازر تلو المجازر في حق أشقائنا الفلسطينيين والاعتداء على المصلين والمتعبدات في طقوس يومية وكذا استباحاتهم لمقدساتنا واقتحاماتهم للمساجد.

ولفت ويحمان إلى أن ما يجري في الحرم الإبراهيمي وعلى الأخص ما يقومون به من إجرام يومي بحق مسرى رسولنا الكريم بالمسجد الأقصى الذي يعلنون، يوميا وبكل وقاحة نيتهم وتخطيطهم لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وأكدّ أن هذه الاتفاقات تعبر عنّ معاني الخزي وانعدام الكرامة.

وصادقت المغرب على ما يسمى مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية التطبيع والشراكة وما يسمى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاحتلال الصهيوني.

وجددّ ويحمان التذكير بموقف الشعب المغربي، وكل قواه الحية، التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وتعتبر التطبيع خيانة للمواقف التاريخية للشعب المغربي وللشعب الفلسطيني على حد سواء.