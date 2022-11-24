إصابة جندي (إسرائيلي) دهسًا في بئر السبع

أصيب جندي (إسرائيلي)، اليوم الخميس، دهسًا في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، فيما قالت شرطة الاحتلال إنها تفحص خلفية الحدث.

وذكرت مصادر عبرية، أن فلسطينيًا دهس جنديًا (إسرائيليًا) قرب المدرسة "التقنية" في بئر السبع، وأصابته بجراح متوسطة، قبل أن تعتقله شرطة الاحتلال.

وأشارت إلى أن الفلسطيني صعد بسيارته على رصيف الشارع ودهس الجندي على طريق "إيلان رامون"، أثناء ارتدائه الزي العسكري.

ولفتت المصادر إلى نقل الجندي، المصاب بكدمات وجروح في أطرافه، إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج.

وفتحت شرطة الاحتلال تحقيقًا لمعرفة خلفية الحدث، مشيرة إلى أنها "تبحث في الاحتمالات كافة".