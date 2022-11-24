عائلة جندي احتلالي مأسور في غزة تطالب بإعادته

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الاحتلال استلمت الساعة الرابعة من صباح اليوم الخميس، جثة المستوطن "تيران بيرو" بالتنسيق مع أمن السلطة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم الاحتلال، أن قوات الاحتلال سلمت جثة "بيرو" إلى عائلته "بعد جهود حثيثة".

من جانبه، أعرب وزير حرب الاحتلال بيني غانتس، عن "تقديره للسلطة الفلسطينية لعملها على إعادة جثة بيرو".

وقال رئيس مجلس دالية الكرمل، رفيق الحلبي إنه "كان هناك تدخل من حكومات قطر والأردن ومصر من أجل استعادة جثة تيران بيرو".

وقال تسور غولدين شقيق الجندي المأسور لدى المقاومة في غزة هدار جولدن، معقبا على إعادة جثة فرو من جنين: "وماذا بخصوص مقاتل جفعاتي هدار غولدن ومقاتل الكتيبة 13 أورون شاؤول الذين قاتلوا على جبهة الحرب في غزة لحماية المستوطنين؟ (إسرائيل) لا تقاتل من أجل إعادتهم من غزة".

وقالت وسائل إعلام عبرية صباح أمس الأربعاء، إن مقاومين فلسطينيين اختطفوا جثة مستوطن من مستشفى في مدينة جنين، بعد أن لقي مصرعه في حادث سير أصيب فيه مع مستوطن آخر كان يرافقه.

المصدر: شبكة قدس نت