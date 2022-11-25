الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة

دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة المحكوم بالسجن 12 عاماً.

وأفاد مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن ممثلين عن الاتحاد وعدد من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة الأسير مناصرة (20 عاما)، عقدت الخميس، بعد قضائه عاماً في العزل الانفرادي، وقررت محكمة الاحتلال تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي: "تعتبر الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يومًا يشكّل نوعا من أنواع التعذيب".

وأضاف: "نطالب السلطات الإسرائيلية بإنهاء حبسه الانفرادي فورا، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين".

وتابع: "نظرًا للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية، فإننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إطلاق سراحه على وجه السرعة".



