الناشطة حمد تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للدفاع عن الأقصى وحمايته

أكدت الناشطة السياسية سمر حمد، على ضرورة تكثيف المزيد من الجهود للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته.

وقالت حمد إن الشعب الفلسطيني يوصل رسالة للاحتلال أن المقدسات الإسلامية خطر أحمر، وأنه عازم ومصمم على حماية المسجد الأقصى من الاحتلال.

وبينت أن مخططات الاحتلال التهويدية في المسجد الأقصى مصيرها الفشل والزوال، وعلى ضرورة وجود الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل دفاعه عن المسجد الأقصى.

وأضافت: "سنشهد في المراحل القادمة مزيداً من الانتهاكات وتنفيذ مخططات الاحتلال للمسجد الأقصى وهذا نذير بالخطر الشديد".

وأوضحت حمد أن الاحتلال يسعى من اقتحام المسجد الأقصى لبناء هيكليه المزعوم.

وقد أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية إن أعداداً كبيرة من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وضيقت قوات الاحتلال على المواطنين الذين حاولوا الوصول للأقصى، في وقت أدى فيه مستوطنون طقوساً تلمودية أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

كما أوقفت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان وفتشتهم عند باب الاسباط، في وقت ضيقت فيه طواقم بلدية الاحتلال على المصلين وفرضت غرامات بحق مركباتهم بجانب المسجد الأقصى المبارك.