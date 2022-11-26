الكويت تسجل أول إصابة بالكوليرا

سجلت دولة الكويت الجمعة أول إصابة بمرض الكوليرا لمواطن عائد من إحدى الدول المجاورة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الكويتية. وقالت وزارة الصحة في بيان لها إنها سجلت إصابة مواطن بالكوليرا ظهرت عليه أعراض المرض "بعد عودته من إحدى الدول المجاورة (لم تسمها) التي تعاني من تفشي المرض".

وأضافت أن المريض "تلقى العلاج اللازم في أحد مستشفياتها"، مشيرة إلى أن المريض "تم عزله حتى استكمال الشفاء".

وأوضحت الوزارة أنه "تم التعامل مع المخالطين للمريض حسب البروتوكولات المعتمدة"، حيث يتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم. وأكدت أن "فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة"، مشددة على أهمية اتخاذ المواطنين والمقيمين الحيطة والحذر عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء.

ودعت الوزارة الجميع إلى "تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة".

وطالبت "من تظهر عليهم أعراض مشتبهة، مثل ارتفاع درجة الحرارة والإسهال خلال 7 أيام من عودتهم من دول يتفشى فيها المرض، بالتوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم".