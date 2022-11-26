اعتقال أسير محرر واشتباكات مع الاحتلال في مخيم بلاطة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم السبت، شابًا بعد اقتحام قوة خاصة منزله في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل الشاب مراد كعبي، وأخضعته لتحقيق ميداني قبل أن تعتقله.

والشاب مراد كعبي أسير محرر كان قد اعتقل عام 2015، وأمضى في سجون الاحتلال مدة 30 شهراً.

وتخلل اقتحام مخيم بلاطة اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين أطلقوا الرصاص صوب قوات الاحتلال.

وقد شهدت المنطقة الشرقية من نابلس ليلة الأربعاء الماضية اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وخلال الاشتباكات والمواجهات استشهد شابين فلسطينيين بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال.

وفي الفترة الممتدة من 18-11-2022 حتى 24-11-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 4 مواطنين، ومقتل مستوطن في القدس المحتلة، فيما أصيب 66 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 224 عملاً مقاوماً بينها عملية تفجير مزدوجة في القدس، و20 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 66 عملية إلقاء حجارة، و31 صد لاعتداءات المستوطنين، و84 نقطة مواجهة، و4 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم المقاوم محمد أحمد حرز الله 30عاماً، ومحمود عبد الجليل السعدي 18 عاما من مخيم جنين، ومحمد هشام أبو كشك (22 عامًا) من نابلس، وأحمد أمجد شحادة (16 عاماً) من نابلس.