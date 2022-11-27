المعتقل السياسي أنس حمدي من نابلس يهدد بالعودة للإضراب عن الطعام

قالت عائلة المعتقل السياسي أنس حمدي من نابلس إن نجلها يهدد بالعودة للإضراب عن الطعام بعد نكوث أجهزة بوعودها بالإفراج عنه.

وأوضح هاني حمدي والد أنس أن ابنه أوقف إضرابه عن الطعام في انتظار الإفراج عنه لكنه حول للاعتقال على ذمة المحافظ.

وأضاف أن نجله أنس معتقل لدى مخابرات السلطة منذ 45 يوماً في غرفة بداخلها سجين يعاني من مرض نفسي.

ونبه حمدي إلى أنه جرى نقل أنس اليوم الأحد إلى المستشفى جراء تردي وضعه الصحي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب حمدي لليوم الـ45 على التوالي على ذمة المحافظ دون تهمة.

وقد أضرب حمدي لعدة أيام عن الطعام رفضاً لاعتقاله السياسي ونقص وزنه نحو 20 كليو حسب ما أفادت عائلته.