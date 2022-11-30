صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022.. احسب هتبقي كام بالزيادة الجديدة؟ مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 يتساءل العاملون في الجهاز الإداري للدولة، عن موعد صرف المرتبات عن شهر ديسمبر، والذي يكون طبقا للموعد المحدد في الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية المصرية، تزامنا مع الانتهاء من صرف مرتبات شهر نوفمبر يوم غدا الأربعاء.

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، وذلك يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر المقبل.

وأفادت وزارة المالية المصرية بأن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 سيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر المقبل.

كما تضمن الكتاب الدوري أيضا، بأن الصرف لمرتبات ديسمبر يكون على مدار 5 أيام، لما يقرب من 4.5 مليون موظف.

فيما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم بالفعل تطبيق صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه وقد تم صرفه مع مرتبات شهر نوفمبر الحالي، وسيصرف مع مرتبات ديسمبر المقبل، وذلك بناء على قرار الحكومة والتي تكون لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.

مرتبات ديسمبر 2022 بالزيادة الجديدة

تصبح الدرجة الممتازة 9000 جنيه، أما الدرجة العالية تصبح 6600 جنيه.

درجة المدير العام 5400 جنيه بدل من 5100 جنيه.

أما الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه بدل من 4500 جنيه.

والدرجة الثانية تصبح 4200 جنيه بدل من 3900 جنيه.

وبالنسبة للدرجة الثالثة تصبح 3740 جنيه بدل من 3420 جنيه.

والدرجة الرابعة تبدأ من 3480 جنيه بدل من 3180 جنيه.

أما الدرجة الخامسة تصبح 3240 جنيه.

وبالنسبة للدرجة السادسة تبدأ من 3000 جنيه بدل من 2700 جنيه.

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