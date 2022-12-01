(شاهد) تشيد بمطالبة 198منظمة بالتحقيق في جرائم الاحتلال

أشادت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بمطالبة 198 منظمة فلسطينية وعالمية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي، بالتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني.

وأكدت ضرورة تسريع التحقيق في الجرائم (الاسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعمد الاحتلال حسب عشرات التقارير الحقوقية الدولية للإمعان في انتهاك منظم لحقوق الشعب الفلسطيني، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقه.

وأوصت بتوفر إرادة سياسية قوية تستند للحق الفلسطيني، والمضي في المعركة القانونية حتى النهاية، بعيدا عن أي حسابات سياسية مرتبطة بمفاوضات ووعود من جانب الاحتلال.

ودعت (شاهد) لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة موضوع المحكمة الجنائية الدولية لتكون برئاسة وعضوية قضاة وقانونيين بعيدين عن السياسة وحساباتها، وأن تكون بصلاحيات واسعة تهدف فقط لمقاضاة المجرمين، وتحقيق العدالة، وتطالب بحقوق الضحايا وذويهم.