حصاد الأسبوع: 8 شهداء ومقتل مستوطن في 226 عملاً مقاوماً بالضفة

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما استشهد 8 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 25-11-2022 حتى 1-12-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 8 مواطنين، ومقتل مستوطن متأُراً بإصابته في عملية التفجير بالقدس، فيما أصيب 13 آخرون بجراح في عدة مناطق.

وأحصى معطى 226 عملاً مقاوماً بينها عملية دهس في رام الله، و15 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 83 عملية إلقاء حجارة، و12 صد لاعتداءات المستوطنين، و73 نقطة مواجهة، و22 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم المقاوم محمد أيمن السعدي (26 عاماً) قائد كتيبة جنين، والشهيد نعيم جمال زبيدي (27 عاماً)، والشهيد محمد توفيق بدارنة 26 عاماً من جنين.

كما استشهد الفدائي راني مأمون أبو علي (45 عاماً)، والذي نفذ عملية دهس بطولية أسفرت عن إصابة مجندة بجراح خطيرة، والشاب رائد غازي النعسان 21 عاماً الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية المغير شرق رام الله.

وفي الخليل استشهد الشاب مفيد خليل (44 عاماً)، برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر، إلى جانب الشهيدين الشقيقين جواد وظافر ريماوي من بلدة بيت ريما في رام الله.