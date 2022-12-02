عرين الأسود تتوعد بالرد وتدعو إلى إغلاق طرق المستوطنين

دعت مجموعة عرين الأسود المواطنين في كافة مدن الضفة الغربية المحتلة، إلى الاحتشاد وإغلاق طرق المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقالت المجموعة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، "تصدى مقاتلي مجموعة عرين الأسود لجنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص ومن أكثر من محور صباح يوم الجمعة خلال اقتحامهم لمنطقة رأس العين في نابلس وكان للاحتلال هدفين الأول اعتقال أحد المقاومين فك الله بالعز قيده والثاني رصد طريقة المقاومين بالتصدي لقواته خلال اقتحامه لمحيط البلدة القديمة".

وأضافت: "وهنا نهيب بالمواطنين الكرام والصحفيين الشرفاء الذين يسعون لتوثيق الاشتباكات مع العدو أن تجنبوا تصوير وجوه المقاومين أو مناطق وجودهم شاكرين لكم حسكم الوطني وسعيكم لتوثيق بطولات المقاومين".

وتابعت: "تزف مجموعة عرين الأسود الى العلا الشهيد البطل الذي أستشهد ليذود عن كرامته وفاضت روحه الطاهرة ولم يقبل الدنية ولم يقبل أن يطأطئ رأسه لغاصب حاقد هذا المغوار الشهيد الشاهد عمار مفلح عديلي الذي أُعدم أعزل بأبشع الطرق في بلدة حوارة الصامدة".

وشددت على أن دمائه لن تكون إلا وقودا لثورتنا ومقاومتنا.

وأطلقت نداءً عاجلا لأهالي الضفة: "وأمام كل هذه الدماء ندعوكم يا رجالنا الأحرار في حوارة في بيتا في اودلا في دوما في بيت فوريك في نابلس جبل النار ومخيماتها وقراها في رام الله وجنين والخليل وبيت لحم في سلفيت البركان في جنين الثورة ندعوكم الآن للخروج إلى الشوارع والاحتشاد واغلاق الطرق التي يسير عليها المستوطنين وقوات الاحتلال إن أغلاق الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويعطل امداداتهم".

وقالت: "كيف ننام الليلة وقد أعدم اسد من اسودنا بدم بارد أخرجوا الآن وليس غدا أخرجوا وكبروا اسمعوا العالم صوت تكبيراتكم في الشوارع ومن على أسطح المنازل أخرجوا لإغلاق الطرق عليهم ومشاغلتهم والاشتباك معهم بما أتيح لكم من وسائل".

وأضافت: "نحن معكم بإذن الله ولن نتوانى عن أي فرصة لتوجيه ضربات لهم تؤلمهم وتشفي صدورنا وصدوركم".

ودعت أبناء شعبنا بعدم التعاطي مع ما تثيره اللجان الإلكترونية قائلةً: "وكأننا بمشكله عائلية أو طائفية بين شعبنا وطائفه ما مشكلتنا مع من يلبس لباس هذا الجيش ومن يخدم به ومن يعاونه مهما كانت طائفته فكفوا عن الاستخفاف بعقول شعبنا".

ودعت مقاتلي الفصائل بالعض على الجراح ورص الصفوف وتوجيه البنادق سويا صفا واحدا منذ هذه اللحظة للانتقام لدماء الشهداء.

وشددت على أن الأيام القادمة صعبة ولكنها تحمل البشائر.

وقالت: "ستكون حكومة بن غفير نتنياهو المسمار الأخير في نعش هذا الاحتلال ونعود ونقول قول الواثق بنصر الله المتوكل عليه سنرى من سيحاصر من ساء صباحكم وساء سبتكم".