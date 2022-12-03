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احتجاج أمام سفارة إسرائيل في الأرجنتين دعمًا لفلسطين

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الرسالة نت - وكالات

تجمع العشرات أمام سفارة إسرائيل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس دعما للشعب الفلسطيني واحتجاجا على مواصلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك على هامش مسيرة مؤيدة لفلسطين نظمتها مجموعات حقوقية في الأرجنتين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 أكتوبر/تشرين الثاني من كل عام.

وشارك في المسيرة النائب اليساري خوان كارلوس جيوردانو.

وشهدت عواصم ومدن عديدة من حول العالم خلال الأيام الماضية، سلسلة فعاليات داعمة للفلسطينيين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويعود تاريخ هذا اليوم لعام 1977، حين دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ذكرى اعتماد الجمعية العامة لقرار تقسيم فلسطين المعروف بـ"181" عام 1947.

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