 البنك الوطني الإسلامي يفتتح فرعاً جديداً في شمال قطاع غزة 

افتتح البنك الوطني الإسلامي فرعه الجديد اليوم الأحد في محافظة شمال غزة، ضمن خطة البنك للانتشار والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية.

وعقب الافتتاح صرح مدير عام البنك أ. كمال الأغا أن افتتاح الفرع الجديد يأتي كخطوة استراتيجية هامة لتعزيز خطة البنك الطموحة نحو التوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات قطاع غزة، إضافة إلى التوسع في المناطق الحيوية والتجارية بالشكل الكافي، مع تعزيز تواجد البنك بالقرب من قاعدة كبيرة من المتعاملين و تقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم.

و أشار الأغا إلى أهمية الفرع الجديد بموقعه الجغرافي حيث يقع في مدينة جباليا، شارع الهوجا المنطقة الأقرب لمركز المدينة في شمال القطاع، ومقراً للعديد من المرافق التجارية ومراكز التسوق.

وأوضح أن جملة الإنجازات التي حققها البنك خلال السنوات السابقة انعكست بصورة ملحوظة على مؤشرات أداء البنك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، حيث حقق البنك نمواً في قيمة الموجودات بنسبة 36% ليتجاوز إجمالي الموجودات 137 مليون دولار مع نهاية العام 2021، كما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 3.9 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 41.5% عن العام السابق، كما شهد البنك ارتفاع ملحوظ في قيمة الودائع الاستثمارية حيث بلغت أكثر من 45.7 مليون بزيادة نسبتها 44% عن العام 2020.

ومن الجدير ذكره، أن عدد فروع البنك الوطني الاسلامي وصل إلى 7 فروع ومكاتب منتشرة في جميع محافظات قطاع غزة .