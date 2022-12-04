18 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية 18 عملا مقاوما، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينها عمليتي إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعملية إلقاء زجاجة حارقة، واندلاع 9 نقاط مواجهة متفرقة.

وأبرز العمليات النوعية خلال الساعات الأخيرة إلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، وإطلاق نار استهدف مستوطنة ألون موريه في نابلس، القاء حجارة وتحطيم مركبة للمستوطنين قرب بلدة تقوع في بيت لحم.

كما أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة بيت ايل في رام الله، ألقى شبان ثائرون زجاجات حارقة وأحرقوا كاميرات مراقبة عسكرية في بلدة الطور بالقدس.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات في كل من العيساوية وأبو ديس تخللها إلقاء الحجارة والمفرقعات النارية، فيما اندلعت مواجهات أخرى في قرية عابود قضاء رام الله.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة أوصرين قضاء نابلس، والحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وتخللها إلقاء حجارات وتصدي لاقتحامات قوات الاحتلال لهما.

وألقى شبان الحجارة صوب مركبات مستوطنين قرب قرية مردا شمال سلفيت، وفي بلدة تقوع جنوب بيت لحم وتحطيم مركبات مستوطنين.

واندلعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، فيما استهدف الشبان الثائرون مركبات المستوطنين على طريق مستوطنة غوش عتصيون جنوب الخليل.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة عدة عمليات نوعية للمقاومة خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أدت إلى مقتل (6) (إسرائيليين) وإصابة (96) آخرين بجراح مختلفة.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرين.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها -معطى- خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.