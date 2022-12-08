الليكود وشاس يتوصلان لاتفاق حول توزيع المناصب

اتفق حزبا الليكود وشاس الليلة الماضية على المناصب التي ستمنح لحزب شاس الحريدي المتطرف في حكومة نتنياهو المقبلة.

وبحسب الاتفاق الذي نشرته صحيفة هآرتس العبرية سيخدم رئيس حزب شاس “أرييه درعي” نصف ولاية الحكومة كوزير للداخلية والصحة، بينما في النصف الثاني سيكون وزيراً للمالية بدلًا من رئيس الصهيونية الدينية “بتسلئيل سموتريتش”.

كما تم الاتفاق أن يشغل درعي منصب نائب رئيس الوزراء طوال فترة الحكومة، بالإضافة إلى ذلك سوف يحصل حزب شاس على وزارة الخدمات الدينية ووزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، ووزيران آخران سيكونان في وزارة التربية وفي وزارة الداخلية.

المصدر: شبكة الهدهد الإخبارية