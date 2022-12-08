سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 ارتفعت أسعار الذهب في تركيا اليوم بنسبة 0.82%، تزامناً مع صعود مؤشر الدولار، حيث سجل عيار 24 قيراطا مبلغ 1,070.02 ليرة تركية، مقارنةً بقيمة 1,062 ليرة تركية بالأمس، وقد سجل سعر الأوقية الآن 1,785.79 دولارا.

كم سعر الذهب عيار 21 في تركيا اليوم؟

يتداول الناس سؤالًا حول سعر سلسال الذهب عيار 21 قيراط في تركيا، حيث يمكن تحديد سعر كل قطعة ذهبية حسب سعر العيار في الأسواق بإسطنول.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في تركيا في مدن أنقرة وعنتاب وإسطنبول ومرسين حسب ما أوردته صفحة goldpricesarab، قيمة 936.27 ليرة تركية، ما يعادل 50.24 دولار أمريكي، مقابل 929 ليرة بالأمس.

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سعر الذهب في تركيا اليوم بالليرة والدولار

مع تزايد التساؤلات حول عيار الذهب 21 كم سعره، تضع إليكم مؤسسة "الرسالة نت" أسعار الذهب في إسطنبول عيار 24، عيار 22، عيار 18، عيار 14 قيراطاً.

سعر جرام الذهب في تركيا عيار 24 قيراطاً: 1,070.02 ليرة تركية ما يعادل 57.41 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً: 980.86 ليرة تركية، ما يعادل 52.63 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب السوري في تركيا عيار 21 قيراطاً: 936.27 ليرة تركية، ما يعادل 50.24 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطاً: 802.52 ليرة تركية، ما يعادل 43.06 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطاً: 624.18 ليرة تركية، ما يعادل 33.49 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطاً: 535.01 ليرة تركية، ما يعادل 28.71 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 10 قراريط: 445.84 ليرة تركية، ما يعادل 23.92 دولار أمريكي.