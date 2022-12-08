سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر2022 سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، اليوم الجمعة 9-12-2022، 5830 ليرة للشراء، مقابل 5890 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر العملات الأجنبية في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر

سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 311 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 316 ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 6125 ليرة للشراء، و 6194 ليرة للبيع.

العوامل المؤثرة على الليرة السورية

واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.

ويأتي ذلك، وسط توقعات باستمرار تدهور قيمة الليرة السورية لفترة أطول، في ظل عدم وجود مخرج حقيقي للاقتصاد السوري المتراجع بشدة.

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس الجمعة 9 ديسمبر 2022، انخفاضاً كبيراً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية.

وتنشر "الرسالة نت" ضمن ملفاتها الاقتصادية أسعار العملات والذهب يوميًا في بعض الدول العربية حتى يسهل على القارئ والمتابع الوصول إليها.

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