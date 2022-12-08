أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 9-12-2022 مقابل أسعار الدولار سعر ذهب عيار 24 - سعر غرام الذهب

أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 9-12-2022 مقابل اسعار الدولار سعر ذهب عيار 24 - سعر غرام الذهب سعر الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 في دولة لبنان ارتفاعًا طفيفًا.

وسجل سعر الذهب في لبنان عيار 24 نحو 86.945 ليرة لبنانية، بينما سجل سعر الجرام أمس نحو 86.590.39 ليرة لبنانية.

ويعد الذهب هو المعدن الأعلى تقديرا في أنحاء العالم، ومن خلاله يتم تحديد مدى قوة الدولة، وهو الملاذ الآمن لكل المستثمرين الذين يريدون الحفاظ على رأس مالهم.

سعر الذهب في لبنان اليوم الجمعة 9-12-2022

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 في لبنان نحو 86.945 ليرة لبنانية، بينما وصل الذهب عيار 24 سعر بالدولار 57.51.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 لـ 79.700 ليرة لبنانية، وبلغ سعر الذهب عيار 22 في لبنان بالدولار 52.72.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان نحو 76.079 ليرة لبنانية، بينما بلغ سعره بالدولار لـ 50.32.

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر جرام الذهب عيار 18نحو 65.210 ليرة لبنانية، كما وصل سعر بالدولار في بيروت لـ 43.13.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14في بيروت نحو 50.718 ليرة لبنانية، وبلغ سعره بالدولار في لبنان لـ 33.55.

سعر أوقية الذهب

- حقق سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان نحو 2.703.991 ليرة لبنانية، بينما سجلت سعر أوقية الذهب في بيروت بالدولار نحو 1.789.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان نحو 608.630 ليرة لبنانية، ووصل سعر بالدولار لـ 402.57.

سعر كيلو الذهب

- بلغ سعر كيلو الذهب نحو 86.945.033 ليرة لبنانية، بينما سجل سعر كيلو الذهب بالدولار نحو 57.508.

سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

شهدت أسعار الدولار الأمريكي في لبنان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، ارتفاعاً كبيراً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان

وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 9-12-2022، إلى مستوى 42.050 ليرة للشراء، و 41.850 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.

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