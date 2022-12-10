قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الولايات المتحدة، ستعلن عقوبات جديدة بحق روسيا والصين.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات الجديدة سببها نشر روسيا لطائرات بدون طيار إيرانية في أوكرانيا، وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل البلدين، ودعم بكين للصيد غير القانوني في المحيط الهادئ، وفقا لمسؤولين مطلعين على هذه المسألة.

ووفقا للصحيفة، فإنه سيتم فرض الجزء الأكبر من العقوبات المتوقعة بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي سمي على اسم خبير قانوني توفي في السجن عام 2009 بعد كشفه فضيحة فساد، واستمرت محاكمته بعد وفاته، في قضية أثارت أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن.

وتقول الولايات المتحدة إن الاجراءات تهدف إلى مساءلة كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين ورجال الأعمال المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، بالإضافة إلى ردع الآخرين.

لطالما تعرضت الصين وروسيا لمجموعة من العقوبات الأمريكية، بما في ذلك حملة الضغط الغربي بقيادة الولايات المتحدة ضد غزو موسكو لأوكرانيا ولمعاملة بكين للمعارضة السياسية في هونغ كونغ.

وستجمد العقوبات أي أصول تمتلكها الأهداف داخل الولاية القضائية الأمريكية، وتمنع سفرهم إلى الولايات المتحدة وتحظر التعاملات التجارية معهم.

بالنسبة للمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، يمكن أن تؤدي الإجراءات إلى تعقيد سفرهم الدولي وتمويلهم.

من خلال قطع وصول الشركات إلى أكبر الأسواق في العالم، يمكن للعقوبات أن تعيق عملياتها وفي بعض الحالات تفرض حلها.