كشفت صحيفة إيطالية عن إقدام أحد الأثرياء الروس على تهريب يخت فاخر مصادر من السلطات الإيطالية، نحو الأراضي التونسية.

وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن اليخت "ألدابرا" المملوك لأحد الأثرياء الروس والذي كانت تحتجزه السلطات الإيطالية في جزيرة سردينيا، عثر عليه في ميناء بشمال الجارة الجنوبية تونس.

واليخت "ألدابرا" يملكه رجل الأعمال، ديمتري مازيبين، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمشمول بالعقوبات الغربية على روسيا.

وأشارت الصحيفة إن إلى "ألدابرا"، الذي يبلغ طوله 22 مترا، كان يرسو في ميناء "أولبيا" في جزيرة سردينيا حيث كانت تحتجزه السلطات الإيطالية.

كما لفتت إلى أن سلطات البلاد تحتجز فيلا يملكها الملياردير الروسي، بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليه باعتباره أحد المقربين من بوتين.

وبعد شهور من التحقيقات الدولية، تأكد ممولو مجموعة أولبيا، بقيادة الكابتن كارلو لازاري، من أن اليخت غادر إيطاليا بشكل غير قانوني وتوقف في تونس، عبر ميناء بنزرت، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليخت اختفى منذ الصيف الماضي، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامة مالية قد تصل لنصف مليون يورو على المليادير الروسي وجميع الأطراف التي شاركت في تهريب اليخت من إيطاليا.