حماس تنظم يومًا تطوعيًا لتنظيف الشوارع وخيمة للتبرع بالدم

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس منطقة جنوب غزة مساء أمس على أرض السرايا، حملة تنظيف الشوارع وخيمة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية بنك الدم المركزي.

وأكد أبو عدي كحيل القيادي بالحركة أن هذه الحملة تأتي تعبيراً من الحركة على وقوفها إلى جانب شعبنا وإظهاره بأبهى صورة، والشريحة الأهم منهم المرضى الذين يعانون آلام المرض، قائلاً "نقدم اليوم دماءنا متبرعين بها عرفاناً منا بتضحيات شعبنا ودعمه للحركة في كل محفل".

وشكر كحيل جمعية بنك الدم على تعاونها، وكذلك دائرة العمل التطوعي في الحركة منفذة الحملة.

وحظيت الحملة التي جاءت ضمن فعاليات الانطلاقة الــ35، بقبول واسع من المواطنين الذين حرصوا على التبرع بدمائهم من أجل إنقاذ حياة المرضى في المستشفيات.