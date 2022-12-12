وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي, تعرف عليه، من هو وليد الركراكي؟

وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي, تعرف عليه مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي لاعب كرة قدم محترف سابق.

ولد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي في 23 سبتمبر/أيلول 1975 بفرنسا، كان يشغل مركز ظهير أيمن.

لعب وليد الركراكي مع العديد من الفرق الفرنسية وفريق راسينغ سانتاندير الإسباني، والمنتخب المغربي.

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متى أصبح وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي

أصبح مدربا وليد الركراكي لكرة القدم بعد اعتزاله اللعب، حيث درب العديد من الفرق، وتم تعيين وليد الركراكي على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في 31 أغسطس/آب 2022، لقيادة أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2022 والذهاب بهم بعيدا في مونديال العرب بقطر.

وقبل أن يصبح وليد الركراكي مدربا للمنتخب المغربي لكرة القدم شغل منصب مساعد مدرب في سبتمبر/أيلول 2012 عندما قرر المدرب المغربي رشيد الطاوسي ضمه إلى فريقه الفني حينما كان الأخير مدربا لأسود الأطلس.

وشغل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي هذا المنصب حتى أكتوبر/تشرين الأول 2013 بعدما فشل المنتخب المغربي في إحراز البطاقة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وتولى وليد الركراكي تدريب فريق العاصمة المغربية نادي الفتح الرياضي الرباطي من يونيو/حزيران 2014 إلى نهاية عام 2019 في أول تجربة له كمدرب.

وتعتبر مدة قيادة وليد الركراكي لفريق العاصمة المغربية استثنائية في بلد تسود فيه ظاهرة تغيير المدربين بعد فترة وجيزة فاز خلالها بلقب كأس العرش سنة 2014، وبطولة الدوري الاحترافي المغربي سنة 2016، ولقب أفضل مدرب خلال السنة نفسها.

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وليد الركراكي ـ المغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/85z0Yx7YwY — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 11, 2022

بعدها مباشرة انتقل وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي إلى دوري نجوم قطر لتدريب فريق الدحيل بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث فاز بلقب بطولة الدوري مع النادي القطري.

وفي أغسطس/آب 2021 وقع وليد الركراكي عقدا جديدا لمدة سنة واحدة لتدريب فريق الوداد الرياضي المغربي خلفا للمدرب التونسي فوزي البنزرتي، وهي السنة التي فاز فيها بلقب عصبة الأبطال الأفريقية حينما انتصر في المباراة النهائية على فريق الأهلي المصري بهدفين نظيفين، ولقب بطولة الدوري الاحترافي المغربي بعد تعادله في آخر جولة من الدوري مع فريق المولودية الوجدية بهدفين لمثلهما، ولعب نهائي كأس العرش الذي خسره حينما انهزم بضربات الترجيح ضد فريق نهضة بركان.

في العاشر من يوليو/تموز 2022 حصل الركراكي على جائزة أحسن مدرب في البطولة المغربية الاحترافية التي يمنحها الاتحاد المغربي لكرة القدم، وفي 20 يوليو/تموز 2022 تم ترشيحه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" (CAF) من بين أفضل 3 مدربين في القارة الأفريقية في حفل توزيع جوائز الكاف إلى جانب المدرب السنغالي أليو سيسي والبرتغالي كارلوس كيروش الذي كان يدرب المنتخب المصري، وهي الجائزة التي فاز بها مدرب منتخب السنغال أليو سيسي.

راتب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي

وفي 31 أغسطس/آب 2022 تم تقديم وليد الركراكي مدربا أول للمنتخب المغربي لكرة القدم من قبل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

ويأخذ مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي راتب شهري قدره 60 ألف يورو,

وهكذا أصبح وليد الركراكي المدرب المغربي الـ14 الذي يدرب أسود الأطلس منذ عام 1957، وبصم على مشاركة مميزة في مونديال قطر، إذ أصبح أول مدرب عربي يمر للدور الثاني في المونديال.

المولد والنشأة

ولد وليد الركراكي في 23 سبتمبر/أيلول 1975 في كورباي إيسون الواقعة على نهر السين بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

نشأ مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي في حي مونتكونساي في أسرة مغربية تنحدر من مدينة الفنيدق في شمال المغرب، لديه جنسية مزدوجة فرنسية ومغربية.

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