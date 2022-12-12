رسمياً موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2022، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ للمواطنين المستحقين والذين يبلغ عددهم 5 ملايين أسرة، سيكون بدءًا من الخميس المقبل، الموافق 15 ديسمبر 2022 عبر كارت ميزة .

استعلام بالرقم القومي منحة تكافل وكرامة 2022

وللاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الخطوات التالية:

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن قبولهم للاستفادة من معاش تكافل وكرامة، من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي.

أولاً: الدخول إلى موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، من هنــــــــــــــــا .

ثانياً: ادخال الرقم القومي للشخص المستعلم.

ثالثا: اضغط على زر استعلام.

رابعاً: تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش، بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.

موعد صرف وزيادة معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2022، لينك الرابط

قيمة صرف معاش تكافل وكرامة:

وزارة التضامن أكدت أن برنامج تكافل وكرامة يدعم أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات وهما كالتالى:

صرف 60 جنيه شهريا لكل طفل أقل من 6 سنوات، من معاش تكافل وكرامة.

صرف 80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، من معاش تكافل وكرامة.

صرف 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، من معاش تكافل وكرامة.

صرف 140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، من معاش تكافل وكرامة.

صرف 200 جنيه للطالب الجامعي، من معاش تكافل وكرامة.

صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.

صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي معاش تكافل وكرامة.

صرف 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي معاش تكافل وكرامة.

صرف 350 جنيهًا لمستفيدي معاش تكافل وكرامة من الأيتام.

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بطاقات الدعم النقدى "تكافل وكرامة"