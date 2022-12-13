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رسمياً: التعليم تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر

رسمياً: التعليم تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر
رسمياً: التعليم تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر
سبورت سبورت

القاهرة- الرسالة

رسمياً: التعليم تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، موعد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، وقررت الوزارة أن تبدأ امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

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وجاء في الكتاب الدوري أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

وتعد فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.
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