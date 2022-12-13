عرض عسكري لكتائب القسام وسرايا القدس في جنين

نظم عشرات المقاومين من كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس مساء اليوم الثلاثاء، عرضًا عسكريًا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ووسط هتافات التضحية والفداء للقدس والأقصى، جاب مقاتلو القسام والسرايا شوارع مخيم جنين، بمناسبة مرور 40 يومًا على استشهاد المجاهد فاروق سلامة، أحد أبرز قادة "كتيبة جنين".

وبعثت المقاومة في مخيم جنين عدة رسائل، للاحتلال، بأن المقاومة باقية، وأن الفصائل كافة موحّدة في المواجهة، وستثأر لدماء الشهداء.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الخميس الماضي، استهداف قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين، بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت الكتائب في بيان، إنه "بعون الله وقوته تصدى مجاهدينا لقوات الاحتلال المقتحمة ف يمنطقة الهدف، وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص".

وأضافت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا آليات وجنود الاحتلال في حي الهدف في مخيم جنين، بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 22 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بينها عمليتي إطلاق نار في جنين وبيت لحم، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، إلى جانب مواجهات متفرقة بالضفة.

ورصد مركز معطى 12 نقطة مواجهة في محافظات الضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب آليات وجنود الاحتلال.

وفي العمليات النوعية، أطلق مقاومون النار على حاجز الجلمة في جنين، ومعسكر قبة راحيل في بيت لحم، فيما أحرق الشباب الثائر كاميرات مراقبة لقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

واندلعت المواجهات على حاجز قلنديا وبلدة العيساوية ومخيم شعفاط وبلدة الطور في القدس المحتلة، إلى جانب مواجهات وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم في رام الله ونابلس، والخليل.