وفاة الناقد المصري صلاح فضل

توفي رئيس مجمع اللغة العربية المصري، الناقد الأدبي صلاح فضل، بعد صراع مع المرض.

ونعى العديد من الكتاب والمثقفين، الراحل، الذي عمل طيلة حياته في خدمة اللغة العربية وآدابها، إلى جانب أعمال الكتابة والترجمة.

من هو صلاح فضل؟

ولد صلاح فضل عام 1938، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة العام 1962، وعمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965.

نال الدكتوراه في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972، وعمل في أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد، منذ عام 1968 حتى 1972.

وبعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر.

كما عمل أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974 حتى 1977، وخلال وجوده هناك أنشأ قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة العام 1975.

ومنذ عام 1979، انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ثم انتُدب مستشارًا ثقافيًا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد في إسبانيا منذ عام 1980 حتى 1985.

وانتُدب بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون منذ عام 1985م حتى 1988، وأستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994.

كما انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003م، وعضواً في المجمع العلمي المصري عام 2005، ثم انتخب رئيساً لمجمع اللغة العربية في 2020.