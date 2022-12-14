بالصور | رسائل الجماهير من قلب مهرجان انطلاقة حماس

حمل المشاركون في مهرجان انطلاقة حركة حماس الخامسة والثلاثين، عدة رسائل كانت غالبيتها لأهل الضفة الغربية المحتلة ومقاومتها المتصاعدة.

ومن ضمن المشاهد التي رصدها مراسل "الرسالة" رفع صور شهداء عرين الأسود في نابلس، الذين ارتقوا خلال الأشهر الماضية، بعد اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال.

كما رفع المشاركون صورة الشهيد نور بركة الذي كشفت على يديه القوة (الإسرائيلية) الخاصة شرق مدينة خانيونس في شهر نوفمبر 2018.

ومن ضمن الصور التي حملها المشاركون الشهيد القائد وديع الحوح أحد أبرز قادة عرين الأسود، والعبارة الخالدة التي كان يكررها: "حربنا معهم حرب وعي".

كما رفع المشاركون صورا لقيادات حماس الشهداء والأحياء، أحمد الياسين وعبد العزيز الرنتيسي وأحمد الجعبري، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحالي، ويحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة.

كما ربط المشاركون على رؤوسهم عصبة عرين الأسود وكتائب القسام.

كما حملوا صورا للقائد محمد الضيف، وجزءً من كلماته.



