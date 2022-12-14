منحة تكافل وكرامة 2022 بدء صرف معاشات التكافل عن شهر ديسمبر 2022 رابط الفحص ، من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، عملية صرف معاشات تكافل وكرامة غدًا الخميس.

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منحة تكافل وكرامة 2022

وستبدأ وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، عملية صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر كانون الاول 2022 للمستفيدين من 5 ملايين اسرة ابتداء من يوم الخميس الموافق 15 كانون الاول 2022 عبر بطاقة ميزة

قيمة صرف معاش تكافل وكرامة

- وسيحصل كل طفل أقل من 6 سنوات، 60 جنيه شهريًا من معاش تكافل وكرامة 2022.

- كما ويحصل كل طفل في المرحلة الابتدائية، 80 جنيها من معاش تكافل وكرامة.

- في حين سيحصل كل طفل في المرحلة الإعدادية، 100 جنيه من معاش تكافل وكرامة.

- في المرحلة الثانوية، 140 جنيها من معاش تكافل وكرامة.

- ولكل طالب الجامعي، 200 جنيه من معاش تكافل وكرامة 2022.

صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.

كما وسيتم صرف 450 جنيها شهريا للمسنين من مستفيدي معاش تكافل وكرامة.

في حين سيجري صرف 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي معاش تكافل وكرامة.

وذلك سيتم صرف 350 جنيها لمستفيدي معاش تكافل وكرامة من الأيتام.

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خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

1 - قم بالدخول إلى موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال هذا الرابــــــــــــط.

2 - قم بإدخال الرقم القومي.

3 - ثم قم بالضغط على زر استعلام.

4 - وستظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش، بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض





الحالات التي يتم فيها وقف معاش تكافل وكرامة

1 - في حالة إذا قام الأب المستفيد من معاش تكافل وكرامة من إخراج أبنائه من المدارس.

2 - في حالة عدم قيام الأسر، والأشخاص المستفدين من معاش تكافل وكرامة باستبدال بطاقة صرف المعاش القديمة ببطاقة «ميزة» البنكية الجديدة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج معاش تكافل وكرامة 2022

1 - تقديم صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر

2 - وتقديم صور إيصالات استهلاك كهرباء

3 - استخراج شهادة كشف طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

4 - إحضار صور بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للتقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة.

5 - إحضار صور شهادات ميلاد المتقدم طالب الحصول على معاش تكافل أو كرامة

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