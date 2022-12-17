وقف تطبيق "تيك توك" في الأردن.. والحكومة تحذر، قررت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن، أمس الجمعة، تعليق عمل تطبيق "تيك توك" في البلاد، بعد إساءة استخدامها.

وأوضحت وحدة الجرائم الإلكترونية الأردنية، إن تطبيق "تيك توك"، نشر أعمال العنف والفوضى من قبل مستخدميه.

وأضافت أن التطبيق لم يتعامل مع ترويج فيديوهات من خارج المملكة وتزويرها للتأثير على مشاعر المواطنين.

وتابعت الوحدة، :"لذلك فقد تم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا".

تطبيق تيك توك

وتطبيق تيك توك هو عبارة عن تسجيل فيديوهات قصيرة مدتها لا تزيد عن 15 ثانية، عن طريق الهاتف المحمول.

وثم يقوم بالترويج لهذه الفيديوهات إلى المستخدمين الآخرين الذين يتابعون هذا الشخص، أو باستخدام الخوارزميات الخاصة بالتطبيق.

تحذير الوحدة

ويُذكر أن وحدة الجرائم الإلكترونية الأردنية، تتابع كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتعلق بخطاب الكراهية والاعتداء على أجهزة إنفاذ القانون والممتلكات وقطع الطرق.

وقالت إنها، ستحيل من يرتكب مثل هذه الجرائم إلى القضاء، ليتم محاكمته.

حادثة الأردن

وجاء ذلك بعد يوم من مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح برصاصة في الرأس، بحسب بيان الشرطة.

كما وأصيب اثنان من أفراد الأمن، ضمن موجة احتجاج على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.

وحذرت الحكومة الأردنية أمس الجمعة، بـ"التعامل بحزم" مع من يرفع السلاح في وجه المملكة وممتلكاتها الخاصة.

وأكدت الحكومة سعيها المتواصل للقبض على قاتل نائب مدير شرطة معان عبدالرزاق الدلابيح الذي قضى فجرا برصاص حي.

الأردن تحظر Tiktok بعد اساءة استخدامها !

مؤخراً بدأنا نسمع كثير من الدول تتجه لحظر تيك توك ……وش رايك لو عندنا؟#تيك_توك pic.twitter.com/xPPyt0GUCr — تقنيات وحلول🎖️ (@azizkkk) December 17, 2022

وفي ذات السياق، أعلنت عشيرة الضحية منح الحكومة مهلة مدتها 3 أيام ونصف اليوم، للكشف عن هوية القاتل.

وفي مؤتمر صحفي عقده وزيراً الداخلية والاتصال الحكومي إضافة إلى مدير الأمن العام قبل زيارة الملك بوقت قصير، صدرت تأكيدات رسمية على "التعامل بالقوة المناسبة مع أي أعمال عنف قادمة.

بالإضافة إلى تعزيز تواجد القوات الأمنية في أي بقعة مع تحذير المواطنين من الخلط بين المطالب السلمية وأعمال العنف".

وعن المهلة قال، إن "أجهزة الأمن العام تسعى لضبط القاتل اليوم قبل يوم غد، وإن كل الأجهزة الأمنية التي تقع تحت قدرة الأمن العام ستستخدم في هذا الواجب".

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