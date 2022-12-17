قاسم: عملية الدهس البشعة متوقعة مع صعود اليمين المتطرف للحكم

أدان المتحدث باسم الحركة "حماس" حازم قاسم جريمة دهس مستوطن صهيوني لشقيقين فلسطينيين جنوب نابلس بشكل متعمد، والتي أدى لاستشهاد شاب وإصابة شقيقه.

وقال قاسم :"إن المستوطنين يصعدون من عدوانهم على شعبنا الفلسطيني، مضيفاً :"وواضح أنهم أخذوا جرعة جديدة لإجرامهم مع تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة".

وأكد قاسم أن عملية الدهس البشعة والمتعمدة متوقعة مع صعود اليمين المتطرف الذي يصعد من انتهاكاته بحق أبناء شعبنا، مشدداً أن هذه الجريمة حلقة جديدة من مسلسل الإرهاب الصهيوني.

وأضاف: "هذه الجريمة يجب أن يتم الرد عليها بتصعيد الفعل المقاوم بالضفة الغربية والاسناد من كل ساحات الفعل النضالي حيث يتواجد شعبنا الفلسطيني".

وحول الأوضاع في القدس أشار قاسم أن العام الحالي شهد تصعيدياً يهودياً في اقتحام المسجد الأقصى والهجوم على هويته العربية والإسلامية، موضحاً أن الأمر يزداد خطورة وبشكل كبير في ظل المخططات الهادفة لاقتحام الأقصى التي تؤشر على ذلك.

وطالب قاسم تصعيد حالة الثورة والعمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه، داعياً لتبني استراتيجية كاملة للدفاع عن الأقصى ومواجهة مخططات الاحتلال.

ودعا قاسم مكونات شعبنا للانخراط في حالة استنفار حقيقية لمواجهة الإرهاب المتصاعد.