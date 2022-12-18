الاحتلال يرحّل الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا

رحّلت سلطات الاحتلال (الإسرائيلية)، صباح اليوم الأحد، الأسير صلاح الحموري، المعتقل إداريًا منذ 9 أشهر إلى فرنسا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الحموري، وهو من سكان كفر عقب شرق القدس المحتلة، تلقى إشعارًا بترحيله من إدارة السجن مطلع الشهر الجاري، وتمت المصادقة عليه وإلغاء إقامته في (إسرائيل)، وسحب هويته المقدسية.

وكان الحموري قد اعتقل في 3 مارس/ آذار 2022 م إداريا لمدة ثلاثة أشهر تم تمديدها ثلاث مرات.

وكانت سلطات الاحتلال اتهمت الحموري في السابق أنه خطط لقتل الحاخام عوفاديا يوسف، وأفرج عنه ضمن صفقة شاليط.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال المنتهية ولايتها، إيليت شاكيد، إنها قامت بعمل مهم قبل انتهاء مهامها، وتمكنت من إبعاد حموري بما تمتلكه من أدوات لتعزيز "مكافحة الإرهاب".

المضدر: القدس