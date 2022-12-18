نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أحد أفرادها والذي توفي إثر مرضٍ عضال.

وقالت الكتائب في بيان عسكري، اليوم الأحد، "إن المجاهد القسامي توفيق عبد الهادي جبريل درابيه (60 عاماً) من مسجد "التوبة" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة والذي توفي اليوم إثر مرضٍ عضال".

وأضافت: "وهو والد الشهيد القسامي وليد درابيه الذي استشهد خلال معركة العصف المأكول، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وختمت بقولها: "ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".