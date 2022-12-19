اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين قرب جنين

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الإثنين، بين جنود الاحتلال والمقاومين قرب مفرق بلدة عرابة جنوب غرب جنين".

وأفادت مصادر محلي، بأن مقاومون استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص عند مفترق بلدة عرابة جنوب غرب جنين.

🎥 إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب مفرق بلدة عرابة جنوب غرب جنين. pic.twitter.com/SFOLGcfd9g — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) December 18, 2022