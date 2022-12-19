وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى بيلاروسيا للقاء نظيره ألكسندر لوكاشينكو، في وقت أعلنت فيه أعلنت موسكو أن عددا من سفنها الحربية سيشارك قريبا في مناورات بحرية مع دولة نووية في آسيا.

وبث التلفزيون الروسي الرسمي مشاهد تظهر بوتين وهو ينزل من الطائرة قبل أن يستقبله حليفه لوكاشينكو بحرارة مع مسؤولين آخرين على مدرج المطار، ويعقد معه مؤتمرا صحفيا أكدا فيه على الشراكة في عدد من المجالات خاصة الاقتصاد.

وخلال لقائه نظيره البيلاروسي، قال بوتين إن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروسيا. وأكد أنها "شريكة لنا في جميع المجالات بما فيها الاقتصاد، ومن المهم العمل المشترك في مجال تطوير التقنية العالية".

وأضاف "وصلنا إلى نحو 31 مليار دولار من التبادل التجاري بيننا وسنصل إلى 40 مليار دولار في نهاية العام".

بدوره، قال لوكاشينكو "نعمل على تقوية العلاقات مع روسيا على الرغم من العقوبات التي تفرض علينا ولن نكرر الأخطاء التي حدثت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي".

وقبيل وصول بوتين، قال الكرملين إن "الادعاء بأن زيارة بوتين إلى بيلاروسيا تهدف إلى إشراكها في العملية الخاصة بأوكرانيا غير صحيح"، وذلك تعليقا على تقارير إعلامية كانت أوردت هذه الأنباء.

وخلال الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، ظهر لوكاشينكو كحليف إستراتيجي لبوتين، وتتهم أوكرانيا بيلاروسيا بأنها تزوّد الجيش الروسي بالوسائل المادية والتقنية والذخيرة من مستودعاتها خلال الحرب، وبإعداد العدة لشن هجوم مشترك مع روسيا ضدها على الحدود الشمالية لأوكرانيا، وهو ما تنفيه كل من موسكو ومينسك.