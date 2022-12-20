إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل عقب استشهاد أبو حميد

أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رشقًا بالحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، أصيب خلالها جندي إسرائيلي بحجر في رأسه.

كما أصيب شاب برصاص "التوتو" خلال المواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية في الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل مكثف تجاه المواطنين بعد مواجهات اندلعت في أعقاب مسيرة غاضبة إثر استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.

وعم إضراب شامل ومسيرات في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، غضبًا لاستشهاد الأسير ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

وانطلقت دعوات شبابية للتوجه نحو نقاط التماس وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال رداً على اغتيال الأسير ناصر أبو حميد.

واستشهد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (51 عامًا)، فجر اليوم الثلاثاء، في مستشفى "أساف هروفيه" في الداخل المحتل، بسبب جريمة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء" داخل سجون الاحتلال.