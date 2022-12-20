وقفة فصائلية بغزة رفضًا لجريمة اغتيال الأسير ناصر أبو حميد

نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى، مساء الثلاثاء، وقفة حاشدة في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة.

وتأتي الوقفة رفضاً لجريمة اغتيال الأسير القائد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال.

وخلال الوقفة، دعا إسماعيل رضوان القيادي في "حماس"، المقاومة الفلسطينية إلى زيادة غلتها من جنود الاحتلال.

وأكد رضوان أن المقاومة لن يهدأ لها بال حتى ينال الأسرى حريتهم، وقال: سنسير على درب الأسير القائد ناصر أبو حميد.

ووجه تحيته إلى مجموعات عرين الأسود، التي نفذت عملية إطلاق نار على مستوطنة براخا انتقامًا للشهيد ناصر.

ونعى رضوان الشهيد القائد ناصر أبو حميد، وقال إن "دماءه سبتقى لعنة تطارد المحتلة الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة قتله".

وشدد رضوان على أن هذه جريمة قتل الأسير الناصر لن تمر دون عقاب، موضحًا أنه آن الأوان ليتحرك الجميع لوقف انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا.





