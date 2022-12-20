فيديو: ماذا جاء في أول إفادة قضائية للبشير منذ الإطاحة به؟

ماذا جاء في أول إفادة قضائية للبشير منذ الإطاحة به؟ اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أول إفادة قضائية له منذ الإطاحة به بكثير من القضايا المسؤول عنها.

وقال الرئيس المعزول عمر البشير: "إنني أتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989، وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء قائلا: "أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة".

وأضاف الرئيس المعزول البشيرفي مرافعته حول انقلاب يونيو 1989، اليوم الثلاثاء،" أنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989.

وأكد البشير أن قضية الانقلاب هي قضية سياسية، موضحا أنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحري لأنها لجنة سياسية وضمت ناشطين.

وكشف عدم تورط قادة مجلس الإنقاذ في الانقلاب ولم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب، وأن التحرك لم يكن بمشاركة أي شخصية مدنية.

وتابع "لم نكن ننوي الانفراد بالسلطة لحاجتنا للكفاءات القادرة على إدارة البلاد في تلك المرحلة الحرجة".

وبيّن الرئيس المعزول البشيرأن الأوضاع في الجيش السوداني كانت مزرية في كل مسارح العمليات، وأقف بكل فخر أمام المحكمة وأقول إنني قائد لثورة الإنقاذ".

وقال "اعتقلنا قادة الجيش في بيت الضيافة، وحين زيارتي لهم باركوا التحرك واستلام السلطة".