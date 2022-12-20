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خلال احتفالات الاحتلال

غانتس يضيئ شمعة "حانوكا" قرب منطقة باب العامود بالقدس

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غزة- الرسالة نت

أضاء وزير حرب الاحتلال (الإسرائيلي) بيني غانتس مساء يوم الثلاثاء، ما يسمى بـ" شمعة حانوكا" عند حائط البراق في القدس المحتلة، في اليوم الثالث من عيد الحانوكا .

ووصل غانتس قبل نحو ساعة لمنطقة حائط البراق وأشعل شمعة حانوكا، وسط وجود للمستوطنين المتطرفين الذين يحتفلون بعيد حانوكا اليهودي لليوم الثالث على التوالي.

وقال غانتس خلال إضاء شمعة حانوكا: "إنه لشرف عظيم أن أضيء شمعة حانوكا الثالثة الليلة عند حائط البراق في القدس".

 

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