إعلام الاحتلال: مجموعات عرين الأسود عادت تضربنا بقوة في نابلس

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجموعات "عرين الأسود" عادت تضرب بقوة في محيط مدينة نابلس بعد أن نفذت ثلاثة عمليات إطلاق نار خلال 3 ساعات ونتج عنها أضرارا طفيفة لحقت في مبنى لقيادة الجيش في منطقة ما تسمى "شومرون".

وعقب على ذلك موقع ريشت كان العبري بالقول، إنه "بعد هدوء واختفاء لأسابيع، عادت مجموعة "عرين الأسود" مع تغيير جذري في هجماتها .. تطلق النار من داخل نابلس وليس من عتند المفترقات كما كان يجري سابقًا".

ويضيف مراسل الموقع العبري اليئور ليفي "بعد أسابيع من الهدوء: مسلحو عرين الأسود يضاعفوا عمليات اطلاق النار , ما حدث خلال الساعات الماضية تغيير جوهري , غالبية العمليات تتم باطلاق النار من داخل المدينة تجاه أهداف إسرائيلية خارجها، المستوطنات وقوات الجيش المتواجدة في محيط المدينة".