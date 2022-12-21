عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) ضمن طقوس عيد "الحانوكاه" اليهودي.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.