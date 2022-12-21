قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا بعد محاصرة بناية سكنية بنابلس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا بعد محاصرة بناية سكنية بمدينة نابلس، وسط اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات خاصة (إسرائيلية) منطقة الجبل الشمالي بمدينة نابلس، وحاصرت بناية سكنية في شارع الأرصاد.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة، وانتشرت في شارع الأرصاد وشارع بيكر، فيما انتشر عدد من الجنود القناصة على أسطح البنايات المجاورة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجاهد التلفيتي من إحدى الشقق السكنية، بعد تفتيش البناية السكنية.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحامها لشارع الأرصاد بمنطقة الجبل الشمالي بنابلس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال انسحابها من نابلس، رشق خلالها الشبان مركبات الاحتلال بالحجارة.