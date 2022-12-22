هنية: إعدام الاحتلال اللاعب أحمد دراغمة جريمة نكراء

استنكر مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، جريمة الاحتلال (الإسرائيلي) بحق لاعب ونجم نادي ثقافي طولكرم أحمد عاطف دراغمة، الذي استشهد فجر اليوم الخميس إثر المواجهات مع الاحتلال في محيط قبر يوسف بنابلس.

وقال هنية في بيان صحفي إن هذه الجريمة النكراء إعدام متعمد واستهداف بالقتل لهداف النادي الثقافي الكرمي أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم بالمحافظات الشمالية.

وأدان هنية بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) بحق اللاعب أحمد دراغمة في وقتٍ يحتفل فيه العالم بنجاح كأس العالم، وكأنَّ الاحتلال يوجه رسالة تحدٍ في وجه المجتمع الدولي دون اعتبار لأي أعراف أو قوانين.

وأضاف هنية أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة جرائم يرتكبها الاحتلال يومياً بحق الرياضة الفلسطينية وسياسة القتل المتعمد تجاه الرياضيين الفلسطينيين واعتقالهم وتدمير الملاعب والبنية التحتية واستهداف الأندية والمنشآت الرياضية.

ودعا هنية الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " والمجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياتهم اللازمة لوقف عدوان الاحتلال المستمر على الرياضيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن استمرار عدوان الاحتلال على الرياضة الفلسطينية هو فضيحة لكل من يدعي الإنسانية دون أن يحرك ساكناً.

وطالب هنية كل الجهات الرياضية الدولية بمحاكمة الاحتلال على جرائمه تجاه الرياضة الفلسطينية والرياضيين كون استمرار المجرم دون عقاب يعني إمعانه في عدوانه دون اعتبار.

واستشهد دراغمة وأصيب عدد آخر بعضهم بجراح خطيرة خلال مواجهات عنيفة اندلعت مساء الأربعاء وفجر الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحجة أداء طقوسهم التلمودية.