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حماس تنعى شهيدها المجاهد أحمد دراغمة

والدة الشهيد أحمد دراغمة لحظة وداع ابنها
والدة الشهيد أحمد دراغمة لحظة وداع ابنها
سبورت سبورت

الرسالة نت-غزة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عامًا)، من طوباس، الذي ارتقى فجر اليوم في اشتباك مسلح أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إنّ استشهاد المجاهد دراغمة في ميدان العز والشرف وهو يدافع عن شعبنا، يبعث برسالة للعدو الغاشم أنّه لن يمرّ آمنًا وأبناء شعبنا متيقظين ومتأهبين لتلبية نداء الوطن، وأنّ المستوطنين الذين يتبجحون باقتحام نابلس بحماية قوات الاحتلال لن يجدوا في وجوههم سوى الرصاص".

وأرسلت تعازيها لذوي الشهيد، مؤكدةً مواصلة النفير والدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وصدّ عدوان المستوطنين، والذود عن حياضه.

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