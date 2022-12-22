لأول مرة نجاح عملية زراعة رئة في مصر- التفاصيل، قال أستاذ جراحة الصدر ومدير برنامج زراعة الرئة بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة، الدكتور أحمد مصطفى، إن التحضير لتلك العملية منذ أكتوبر 2018.

وأضاف مصطفى، تم عرض فكرة عملية زراعة الرئة على محمود المتيني، عميد كلية الطب جامعة عين شمس وقتها، والآن هو رئيس الجامعة.

وأشار إلى أن الأطباء بدأوا في معرفة جميع الجوانب المختلفة لتحضيرات العملية منذ ذلك الوقت.

وتابع حيث تم تغير البنية التحتية وتجديد غرف العمليات والعناية المركزة، في الجامعة إضافة إلى أنه تم جلب أجهزة المتخصصة في تلك الأنواع من العمليات.

تفاصيل حالة زراعة الرئة

وأوضح أنه تم الفحص على جميع المرضى كان آخرهم مريضة تبلغ من العمر 28 عاماً من محافظة الفيوم، تعاني التليف الرئوي الشديد وارتفاعاً في شريان الرئة عالياً للغاية.

بالإضافة إلى الضعف في عضلة القلب منتظرة الوفاة، فيما تم العرض على أهلها بالزراعة أو تركها لمصيرها.

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وكشف أطباء أنه بعد عدة أشهر من التحضير، تم إجراء الجراحة في ثلاث غرف عمليات دقيقة بالتوازي مع بعض في الوقت نفسه.

بينما كان ذلك مع حضور كبير من الأطباء من كل التخصصات الطبية، وفقاً لموقع "الدستور" الإخباري.

تفاصيل عملية زراعة الرئة

ولفت الأطباء إلى أن زراعة الرئة تتكون من شقين، أولهما زراعة من متبرع حي، أو من متوفى دماغياً، ولكنها ليست مفعلة في مصر حتى الآن.

وبيَّن أن الزراعة من متبرع حي أكثر صعوبة من كل الجراحات، نظراً إلى الاحتياج إلى متبرعين اثنين متوافقين، فضلاً عن سلسلة من الفحوص الدقيقة التي استمرت شهرين كاملين.

والتأكد أيضاً من عدم وجود مصلحة شخصية، مؤكداً أن الحالة كانت في غاية الصعوبة، وكان من الممكن أن ترفض في أماكن كثيرة في العالم لأنها صعبة وتعاني مشكلات صحية كثيرة نتيجة التليف الرئوي.

ويُذكر أن العملية اشترك فيها نحو 13 تخصصاً و45 طبيباً، واستغرقت 14 ساعة، وعلى إثرها تم اعتماد زراعة الرئة في مصر لأول مرة.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول إغلاق مستشفى 57357 أشهر مستشفى في مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بسبب قلة التبرعات.

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