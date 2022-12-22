نفذت إدارة سجن "مجدو" قبل يومين، عملية قمع بحقّ مجموعة من الأسرى في غرفة رقم (8) في قسم (6)، إثر قيامهم بالتكبير، والطرق على الأبواب بعد الإعلان عن استشهاد رفيقهم الأسير القائد ناصر أبو حميد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إنّ قوات القمع اقتحمت غرفة رقم (8) في قسم (6) ونقلت كل من: محمد القاضي، ووائل أبو دلال، وعلاء أبو شريفة، وعلي أبو عطية، وساهر العملة، ووسام شختور إلى الزنازين.

وأوضح النادي، إن إدارة سجن "مجدو"، أعادت الأسرى إلى القسم مساء أمس الأربعاء، بعد احتجاجات نفّذها الأسرى.

وأشار إلى أنّ إدارة السّجون صعّدت مؤخرًا من وتيرة عمليات القمع، والتفتيش مقارنة مع الشهور القليلة الماضية، تحديدًا في ظل ارتفاع وتيرة التحريض الغير مسبوقة على الأسرى، خاصّة في ظل ما أفرزته انتخابات الاحتلال مؤخرًا.

واستشهد "أبو حميد"، الثلاثاء الماضي، بعد معاناة استمرت 16 شهرًا مع مرض السرطان داخل سجون الاحتلال، في مشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي؛ والذي نُقل إليه يوم الاثنين بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي في سجن عيادة الرملة.